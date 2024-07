Rubano tanto rame che non gli entra nell’auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Avevano rubato cosìda un deposito commerciale di Viareggio che non potevano neppure chiudere la bauliera e una portiera posteriore dell’auto. Ed è stato proprio questo a ‘fregare’ i due ladri, un italiano di 37 anni e un marocchino di 58: lunedì sera attorno alle 22,30 sono passati davanti a una volante della Polizia e gli agenti, notando la stranezza hanno deciso di intimare l’alt all’auto sospetta. A quel punto il conducente del veicolo ha continuato la propria marcia costringendo così gli agenti a bloccarlo dopo un breve inseguimento. Incalzati dalle domande degli agenti i due che erano a bordo dopo aver inanellato una serie di spiegazioni apparse palesemente senza fondamento, hanno infine ammesso di aver prelevato il materiale inpoco prima da un capannone in via di Montramito, che funge da magazzino per una nota attività commerciale di Viareggio.