Ritorno di fiamma Osimhen non solo il PSG | proseguono le trattative

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si riaccende il calciomercato per Victor: nonil PSG, anche un altro club europeo si sta muovendo per il centravanti nigeriano. L’addio di Victornelle ultime settimane non è apparso più così scontato. Il centravanti nigeriano ha una clausola rescissoria da 130 milioni di euro e la volontà del presidente De Laurentiis sarebbe quella di monetizzare l’intero cartellino fissato per l’acquisto dell’attuale numero 9 del Napoli. Suc’è il forte interesse dall’Arabia Saudita: una destinazione poco gradita dall’ex Lille che vorrebbe giocarsi le sue chance in Premier League o per lo meno in Europa. Il PSG, negli ultimi giorni, si è fatto strategicamente da parte per far abbassare le pretese del club partenopeo. Intanto, a sorpresa, un altro club si è rifatto sotto per l’acquisto di