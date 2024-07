Rinnovo contratto Poste Italiane | aumenti e novità per i dipendenti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il recentedelcollettivo nazionale di lavoro perporta con sé una serie disignificative per i, inclusisalariali e l’introduzione di nuove modalità di lavoro. Per idipresto è tempo di. Infatti, alcontrattuale verranno introdotti diversie nuovi piani contrattuali. In quest’articolo approfondiremo quali saranno i principali cambiamenti che interesseranno idell’ente di Stato., foto Ansa – VelvetMagUna delleprincipali del nuovoè l’aumento salariale di 230 euro mensili per tutti i. Questo incremento verrà applicato gradualmente fino al 2027, garantendo un miglioramento costante delle retribuzioni.