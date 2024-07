Repubblica del Congo strategica per il Piano Mattei

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si è tenuto a Roma martedì 23 luglio, alle ore 10:30, nella sede dell’Associazione Stampa Estera, in via del Plebiscito 102, il congresso internazionale intitolato “L’Opportunità della foresta delladelper lo sviluppo del”, promosso dall’Ambasciata delin Italia. Sono previsti gli interventi di Henri Okemba, ambasciatore delladelin Italia; Maria De Fátima Jardim, ambasciatore dellad’Angola in Italia; Corrado Costa, dirigente ricerca del CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria; il generale di brigata Luca Baione, rappresentante permanente d’Italia nell’Organizzazione Metereologica Mondiale; Rosalie Matondo, ministro dell’Economia delladel. L'articolodelper ilproviene da Ildenaro.it.