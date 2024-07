Quartararo | Rossi ha vinto di più ma Marquez è il migliore di sempre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bologna, 24 luglio 2024 – Il duello c’è stato in pista per diversi anni, ma tutto sommato continua anche adesso, nonostante uno si sia dedicato alle auto e l’altro sia alla ricerca della competitività perduta per rivincere un titolo. Valentinoe Marcfanno ancora discutere e anche oggi il dibattito su chi sia stato il più grande è aperto.haun titolo in più, nove contro otto, ma, con la Ducati ufficiale, può eguagliarlo visto l’ottimo rendimento portato avanti con la Ducati Gresini nel 2024. Per Jorge Lorenzo non ci sono dubbi, Vale sopra Marc, ma per Fabiovale il contrario.: “incredibile” Nove mondiali per, con il decimo sfumato con polemiche all’ultima gara nel 2015, otto per, che dal 2020 in avanti non è più riuscito a giocarsi un titolo causa infortunio prima e scarsa competitività di Honda poi.