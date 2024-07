Piccole librerie Sangiuliano | Allo studio un contributo per gli affitti nei grandi centri storici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Stiamo prevedendo delle misure per dare un vero e proprioalle. Vogliamo intervenire sulla politica deglinei, che spesso sono troppo alti e un piccolo libraio, naturalmente, non puo’ sostenere l’affitto che si puo’ invece permettere una grande casa di moda”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura Gennarointervistato a Morning News, su Canale5. Il ministro ha ricordato come, in generale, si stiano “adottando varie iniziative per spingere la lettura. Ad esempio una misura per evitare che ivengano depauperate dallestoriche e il finanziamento ad hoc per i giovani che aprononelle periferie urbane. La libreria e’ un presidio civile e di cultura, la dobbiamo portare nelle nostre periferie”.