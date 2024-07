Parigi 2024 oltre la guerra | ecco gli atleti russi e bielorussi che comunque parteciperanno ai giochi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Laavràdelle ripercussivi sui partecipanti alle prossime Olimpiadi di, infatti l Comitato olimpico internazionale ha imposto diverse restrizioni per glie bieloUna volta la tregua Olimpica riusciva ad imporre un periodo di non belligeranza proprio in concomitanza con le gare in programma con la kermesse a cinque cerchi, oggi purtroppo non è più così anzi abbiamo visto che iOlimpici sono stati una buon motivo per far valere la propria forza rispetto ad un’antagonista, come accadde a Mosca nel 1980 e all’edizione successiva di Los Angeles del 1984, con il boicottaggio prima dei paesi occidentali e poi di quelli del blocco comunista.