Osimhen-PSG Conte vuole Lee Kang in | la risposta di Luis Enrique – CorrSera

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Napoli-PSG, trattativain stallo.chiede Lee-in come contropartita La posizione di-PSG,chiede Lee-in NAPOLI – La trattativa per il trasferimento di Victoral Paris Saint-Germain raggiunge un punto critico. Il Corriere della Sera rivela nuovi dettagli sulla trattativa tra il Napoli e il club francese, con un focus particolare sul possibile coinvolgimento di Lee-in nell’affare. Secondo il quotidiano, “il PSG non ha intenzione di andare oltre i 90 milioni finiti dentro il precedente pacchetto con l’incedibile Kvara”. Il Napoli, tuttavia, “forte della clausola rescissoria da 130 milioni inserita nel contratto di Osi, nonrinunciare a un affare a tre zeri”. Il Corriere della Sera aggiunge che il club partenopeo “gradirebbe in parziale contropartita il trequartista coreano Lee-in”.