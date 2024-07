Milan frenata Fofana | opzioni Rios Rabiot e Amrabat

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)o, 24 luglio 2024 -per. Ilha da tempo chiuso l'accordo con il giocatore che ha accettato un quadriennale con opzione sul quinto a circa 2,5 milioni a stagione. Il Monaco, però, nonostante il centrocampista abbia ancora soltanto un anno di contratto, non ha intenzione di fare sconti. Anzi, visto l'interesse per il 25enne da parte di squadre come il Manchester United e l'Atletico Madrid, il club monegasco avrebbe alzato la posta (inizialmente 25 milioni, ora 35). Tornano così attuali vecchie piste battute dai rossoneri. Piste che, però, hanno diverse complicazioni. Piaceva, e piace, Richard: 24 anni, del Palmeiras fino al 2026, protagonista in Coppa America fino alla finale giocata con la sua Colombia. Occuperebbe, però, uno slot da extracomunitario.