Matteo Berrettini continua la scalata del ranking ATP | può superare Cobolli e Arnaldi Le proiezioni a Kitzbuehel

(Di mercoledì 24 luglio 2024)prosegue il suo eccezionale momento di forma: dopo aver vinto il torneo ATP 250 di Gstaad, il tennista italiano ha staccato il biglietto per i quarti di finale del torneo ATP 250 di, sconfiggendo il cileno Alejandro Tabilo in due set. Dopo una prima frazione particolarmente combattuta e risolta al tie-break, il tennista italiano ha trovato il break nel sesto game della seconda frazione, è stato rimontato ma poi ha avuto ragione del cileno ancora al tie-break. Il romano si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località austriaca, dove ora dovrà fronteggiare lo statunitense Morendo De Alboran per meritarsi il diritto di giocare la semifinale contro il vincente di Seyboth Wild-Hanfmann. L’azzurro non dovrà sottovalutare il numero 142 del mondo, anche se partirà con tutti i favori del pronostico.