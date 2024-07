L’Inter prova l’affondo per Kiwior | due fattori favoriscono il suo ingaggio in estate

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024)sta lavorando seriamente perre a ingaggiare Jacubin questa finestra estiva di calciomercato. Due elementi rendono i nerazzurri maggiormente inclini a puntare sul suo profilo. LA SITUAZIONE –vorrebbe regalare a Simone Inzaghi il difensore Jacub, attualmente in forza all’Arsenal. Il calciatore polacco, giunto in Inghilterra nel 2023, rappresenta il principale nome nelle gerarchie della società nerazzurra per la posizione di braccetto sinistro di riserva. Ad Alessandro Bastoni si vorrebbe associare un altro calciatore dal profilo internazionale, com’è appunto, in vista di una piena realizzazione del proprio disegno per la difesa del futuro.