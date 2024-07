L’ESAME PIU’ DIFFICILE Motta l’obbligo di nuove magie Deve solo vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Giuseppe Tassi A lui piacciono Raspadori e Retegui, Todibo e Adeyemi, Conceicao e Koopmeiners. Si annuncia una vera e propria rivoluzione epocale con l’occhio attento anche al bilancio della Juve. Thiago è disposto ad aspettare, come ha fatto un anno fa a Bologna, pur di avere i giocatori che meglio si sposino alla sua filosofia. Ma il rischio che lo Stranino corre è davvero molto alto.impostare da zero e in tempi stretti una squadra obbligata a battersi per lo scudetto ed entrare nell’oligarchia della Champions . Perché a Torino l’orizzonte di attesa è altissimo e la voglia di rivincita divorante. E poiché il calcio non è un teorema esatto ma il regno dell’imprevedible Thiago corre rischi molto alti in questa sua stagione juventina. Il miracolo Bologna non è facilmente replicabile e le pressioni dell’ambiente saranno una morsa inesorabile. Basterà Thiago Merlino?