La cattiveria altrui ci fa ammalare? Ecco come difenderci

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Esiste un essere umano che può dirsi buono al 100%? No. Tutti abbiamo aspetti negativi e positivi che convivono e che padroneggiamo grazie alla cultura, l’educazione, la morale, i sentimenti, il ragionamento. Ci sono persone, invece, che sembrano agire guidate solo da malvagità, egoismo e perfidia. Che intenzionalmente ci feriscono, ci umiliano, ci offendono. Probabilmente lo fanno perché sono piene di problemi che provengono dal loro vissuto familiare, da carenze affettive, dall’incapacità di relazionarsi con gli altri in modo costruttivo. Ma se una persona cattiva è un soggetto da psichiatria, non è affar nostro: va bene essere comprensive, ma non siamo tenute a capire proprio tutti, a giustificare i comportamenti sgradevoli, a sopportare le scorrettezze di chi non ha il senso della misura, né il senso di colpa.