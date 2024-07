Incendio Vieste evacuati 1 200 turisti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 15.30 Vasto,sul Gargano,nel bosco che sovrasta baia San Felice. Evacuate circa 1.200 persone dal villaggioco Baia dei Campi perché il forte vento spinge le fiamme verso la struttura. Oltre ai mezzi dei Vigili del fuoco impegnati a terra, sono in azione anche due canadair e un elicottero. Isono stati ospitati in una palestra messa a disposizione dal Comune e in un'altra struttura ricettiva. La Procura di Foggia ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause dell'