Il teatro diventerà anche cinema

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lavori finalmente al via dopo un lunghissimo iter preliminare, e presto ildella Martesana riaprirà i battenti come cine-. Un percorso progettuale inizato ormai oltre un anno fa, un sogno lungo molti anni, reso realizzabile da un finanziamento di circa 400mila euro. "Il nostro cine- così la consigliera delegata alla Cultura Lucia Marino (nella foto), che ha seguito con la sindaca Elisa Balconi l’intero percorso -un luogo attrattivo e di aggregazione non solo per i cassinesi, ma per l’intera Martesana". Il nascituro cinecassinese era stato intitolato, ormai molti mesi fa, e dopo un concorso di idee aperto alla cittadinanza, a Monica Vitti, scelta fra una rosa di stelle del grande schermo. I lavori sono dunque inizati nei giorni scorsi.