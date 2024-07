Grandinata devastante tra Vicenza e Verona parabrezza spaccati in autostrada | disagi enormi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il pomeriggio del 24 luglio è stato segnato da un’ondata di maltempo tra, caratterizzata da temporali intensi e grandinate. I comuni di Montecchio e Montebello, nella provincia di, sono stati particolarmente colpiti, con un temporale improvviso che ha portato pioggia e grandine di dimensioni eccezionali, con chicchi grandi come palline da tennis. Chicchi di grandine come palle da biliardo Alcuni video sui social mostrano i chicchi di grandine che hanno danneggiato gravemente le automobili, sfondandoe rendendo le strade pericolose in molti tratti. Le precipitazioni intense si sono verificate tra le 14:30 e le 15:00, causandosignificativi alla viabilità e danni alle proprietà.