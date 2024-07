Giornalista aggredito bufera sul presidente La Russa Le opposizioni all’attacco Donzelli lo difende VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le parole delLasula Torino stanno facendo molto discutere. Insogno lein difesa del. La nuova aggressione nei confronti di unsta facendo discutere. Andrea Joly, cronista de La Stampa, è stato duramente picchiato da alcuni militanti di CasaPound a Torino. Una vicenda che ha immediatamente portato il mondo della politica ad esprimere la propria condanna per quanto successo. Ma nelle ultime ore le parole delLaa margine di un evento stanno facendo molto discutere. IlLa– notizie.com – foto AnsaL’inquilino di Palazzo Madama, come riportato dal Corriere della Sera, ha condannato il gesto ed espresso solidarietà nei confronti della persona aggredita, ma allo stesso tempo sottolineato che ci vuole “un modo più attento per fare incursioni legittime.