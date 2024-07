George e Charlotte divisi | ecco cosa dice la tradizione reale

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Così come è accaduto in passato nella royal family, presto lo stesso destino andrà a toccare più da vicino al principino, che dovrà salutare seppur momentaneamente la sorella. Ma perché questa improvvisa decisione? Nulla di nuovo, lo impone il protocollo. Come abbiamo visto e ascoltato in diverse occasioni proprio dal diretto interessato, per il principe William non è stato sempre semplice portare sulle spalle la responsabilità di essere il prossimo erede al trono. Il suo stesso destino, infatti, adesso si riversa sul primogenito, che ha già iniziato la particolare e opportuna formazione che spetta all’erede al trono e dovrà anche dividersi dalla sorella