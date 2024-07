Geolier indignato per la tragedia di Scampia | il toccante messaggio lanciato dal cantante

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il fatto di cronaca più discusso del momento, relativamente al crollo della vela celeste di, commuove e indigna l’opinione pubblica, in particolare. Il fenomeno pop del momento, rapper sopravvissuto al Limes del quartiere Secondigliano in Campania, infatti, ora ha voce in capitolo rispetto alla notizia drammatica che vede una centinaia di concittadini napoletani sfollati e almeno due vittime certi, dopo il cedimento del ballatoio che ha provocato lanella negligenza e indifferenza totale delle istituzioni. Il crollo della vela celeste disegna un bilancio drammatico: intervieneAll’indomani del crollo della vela celeste di, a Napoli, si registra un bilancio che parla dilegata al mancato intervento della politica delle istituzioni.