Etna | tonnellate di cenere in strada stop alle moto a Catania 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AGI - Archiviata l'ultima eruzione dell', resta la. Dopo la nuova ricaduta divulcanica, infatti, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha disposto per le prossime 48 ore, a partire da oggi, in tutte le strade del territorio comunale, il divieto temporaneo di circolazione di mezzi a due ruote (cicli ecicli) e monopattini, e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 km/ora. I cittadini - dispone inoltre l'ordinanza - devono depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni e sistemarla in prossimità delle abitazioni. E' in corso la raccolta dei sacchetti in tutto il territorio comunale da parte degli operatori delle aziende che stanno conducendo la raccolta.