Emmanuel Macron interviene per bandire l’antisemitismo dalle Olimpiadi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il presidente franceseè intervenuto per ribadire che gli atleti israeliani sono i benvenuti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e devono poter competere con i colori della loro bandiera. Una dichiarazione che arriva in risposta alle controverse affermazioni del deputato della France Insoumise, Thomas Portes, che aveva detto che gli atleti israeliani non sarebbero stati benvenuti e non avrebbero dovuto cantare l’inno nazionale, come per gli atleti russi.ha condannato fermamente il discorso di Portes, sottolineando che è inaccettabile e non sarà in alcun modo tollerato che si minaccino gli atleti israeliani.