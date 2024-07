Crisi idrica stop ai rubinetti di notte I ristoratori cercano le soluzioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ascoli, 24 luglio 2024 – Bombe d’acqua insistenti che allagano la città, e poi caldo afoso che lascia senza respiro e acqua: non è una tipica estate ascolana, sono le due facce del cambiamento climatico. La variabilità degli eventi climatici sta mettendo a dura prova cittadini e turisti in visita che, tra le altre cose, ora devono fare i conti anche con ichiusi dalle 22 alle 6 di mattina, in B&b, hotel, ristoranti e locali vari. E se la questione non colpisce il centro città, ancora (si spera) esente dalle chiusure, il circondario è già sotto torchio e fa i conti con scarsità ea secco.