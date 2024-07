Cosa fare oggi a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Musica e grandi spettacoli sono in programmaall’ombra delle Due Torri. Vediamone insieme alcuni. Alle 20.30, Gli Atroci arrivano a Fermevento in Villa (Angeletti). Alle 21, piazza Lucio Dalla ospita Cobi, giovane prodigio del blues, nell’ambito di DiMondi. Sempre alle 21, altra musica con Cortile Cafè al Baraccano. Alle 21.15, il Museo per la Memoria di Ustica accoglie lo spettacolo Esistenze: coreografia e danze sono affidate a Virgilio Sieni, Fabrizio Cammarata dà voce e chitarra. Alle 21.45, piazza Maggiore proietta le foto vincitrici del World Press Photo, in compagnia di Gian Luca Farinelli, Fulvio Bugani e Michele Smargiassi. Ospite della serata, Daniel Chatard, fotografo vincitore con ’ No Man’s Land’. Sempre alle 21.45, all’Arena Puccini si guarda Past Lives.