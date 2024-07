Chiara Nasti e Matteo Zaccagni genitori bis La dolce dedica del giocatore laziale | Siete la mia forza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È arrivato il giorno più bello pere Mattia, che sono diventatiper la seconda volta con la nascita della piccola Dea. La famiglia si allarga così dopo l’arrivo del primogenito Thiago. I, felicissimi, hanno condiviso emozionanti foto sui loro profili Instagram che ritraggono la famiglia riunita in ospedale intorno alla neonata mentre prende il latte dalla mamma.ha accompagnato una foto di famiglia con la didascalia: “Benvenuta Dea. Sono rinata per la seconda volta”. Nell’immagine, Mattia, calciatore della Lazio, dà un tenero bacio alla neonata.invece ha postato una foto che mostra la piccola in braccio a lui appena nata, con il cordone ombelicale ancora visibile: “la mia, la mia luce! VI AMO. Complimenti MAMMINA, benvenuta DEA,” ha scrittocome didascalia al tenero quadretto familiare.