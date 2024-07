Che fine ha fatto il boschetto di ghiande fuori dall' obitorio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un’amara sorpresa per noi obitoristi. Ieri mattina ci alziamoa branda del pubblico dormitorio e raggiungiamo il posto di lavoro. Rimaniamo delusi. Il beldiche lambiva per centotrenta ettari l’non c’era più. Era stato segato nella notte. Quintali e quintali di legname depredati. Abbiamo trovato un biglietto su cartone Amazon con scritto: “Scusate, causa cambiamenti climatici questo è l'inverno più rigido da 1.500 anni. Dobbiamo scaldarci. Abbiamo in casa anziani”. Commossi da questo bel gesto, non abbiamo denunciato la cosa. Dispiace che non sentiremo più la ghiandaia, detta “la Bella”, venire nel bosco e costruire il nido. Le uova poi venivano ciulate da noi stessi. Anche se non c’è da vantarsi in effetti. Però ogni tanto una frittata bilancia la dieta, già carente di vitamine del gruppo b.