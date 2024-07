Cascina | numerosi interventi alle scuole del territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024)24 luglio 2024- Sono partiti i lavori per la nuova pavimentazione della palestra del plesso scolastico “Duca D’Aosta” di San Frediano, per un importo di circa 105.000 euro. Un intervento atteso di manutenzione straordinaria della pavimentazione per renderla adeguata anche per le attività sportive agonistiche e non solo per quelle scolastiche. “Grazie ai fondi Pnrr erisorse comunali lecascinesi stanno cambiando – commenta il sindaco Michelangelo Betti –. A fianco delle manutenzioni più consuete, è in itinere un piano di lavori che riguarda l’interocomunale e punta al miglioramento dei servizi scolastici, dal nidosecondarie di primo grado.che riguardano sia gli spazi didattici che quelli destinati ad altre attività”.