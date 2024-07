Canottaggio seconda affermazione consecutiva nella prestigiosa gara sulla distanza dei 4 000 metri Pesaro concede il bis e vince l’Adriatic Cup

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Per il secondo anno consecutivo la Canottierisi aggiudica il Trofeo "Adriatic Cup", competizione nazionale di Coastal Rowingdi circa 4000, giunta alla 17esima edizione. Dopo la prima tappa, tenutasi a San Benedetto del Tronto lo scorso 16 giugno - in cui gli equipaggi della Canottieri avevano già colto due vittorie e tre piazzamenti sul podio -giornata di domenica 46 equipaggi in rappresentanza di 18 società remiere provenienti da tutta l’Italia, si sono sfidati nelle diverse categorie Senior e Master nelle acque antistanti la sede della Lega Navale di Porto San Giorgio, organizzatrice dell’evento.