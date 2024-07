Cambio al Vertice del Secret Service USA dopo l’incidente a Trump

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La direttrice deldegli USA, Kimberly Cheatle, si è dimessa dal suo incarico. Il presidente Joe Biden ha ringraziato Cheatle per il suo servizio e ha annunciato che nominerà presto un nuovo direttore. Dimissioni alUSAScandali di Sicurezza Kimberly Cheatle ha lasciato la guida deluna serie di incidenti che hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza. L’evento più critico è stato il tentato assassinio dell’ex presidente Donalddurante un comizio in Pennsylvania il 13 luglio 2024. Questo episodio ha portato a forti critiche verso l’agenzia e ha spinto diversi legislatori a chiedere le dimissioni di Cheatle. La sicurezza dell’ex presidente è stata compromessa nonostante le ripetute richieste di maggiori risorse per la protezione durante eventi affollati.