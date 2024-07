Calenda | Il campo largo può esistere in un solo modo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Carloin un’intervista al ‘Corriere della Sera’ si sofferma sule ribadisce che questo potrà crearsi in un. L’apertura di Renzi alcontinua a tenere banco nel mondo della politica. Il Pd ha aperto a questa possibilità, il M5s ha avanzato delle riserve mentre al momento da parte dinon c’è nessuna intenzione di unirsi ad una eventuale coalizione di centrosinistra.– cityrumors.it – foto AnsaIl leader di Azione in un’intervista al Corriere della Sera conferma il suo no ad unperché “al momento non c’è un singolo argomento su cui siamo d’accordo. Non capisco la proposta di governare il Paese nella più difficile fase della nostra storia se poi non si un tema comune. Salario minimo? Certo e Renzi disse che era un provvedimento populista.