Bimbo intrappolato in auto sotto il sole ‘salvato’ grazie a una app

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Caravaggio. Momenti di apprensione per un bambino rimasto chiuso inlunedì pomeriggio (22 luglio) verso le 18.30 in viale Papa Giovanni a Caravaggio, di fronte al supermercato Sigma. A quanto pare ilha fatto tutto da solo. La mamma, infatti, aveva messo il figlio inlasciandogli inavvertitamente la chieve del veicolo. Mentre si portava al portellone posteriore per aprire il baule e caricare la spesa, ilha fatto scattare la chiusura di tutte le portiere. Viste le temperature altissime, la mamma, non sapendo come aprire l’vettura, si è allarmata chiedendo soccorso al numero unico di emergenza. Subito sono stati attivati i soccorsi: 118, polizia locale e carabinieri.