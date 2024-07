Almeno ridatemi Toninelli il dramma di Osho senza Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) «Dopo Di Maio, il ritiro di Joeè la botta peggiore che mi potesse capitare da un po' di tempo a questa parte. Per carità, mi spiace per la sua salute, ma la sua uscita di scena supera anche quella di Giggino, ora se me levano pure il Papa so' disperato, me devono rida'. Con ogni rispetto per il paragone». È un fiume in piena Federico Palmaroli in arteche commenta dal punto di vista della satira il ritiro del presidente degli Usadall'agone elettorale del prossimo novembre.