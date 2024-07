30enne nudo tenta violenza contro 13enne

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un uomo di 30 anni, cittadino di origini egiziane, è entrato in acquae ha provato a violentare una ragazzina di 13 anni di origini peruviane. È successo a Ostia, domenica scorsa. La notizia è stata resa nota oggi, quando la procura ha chiesto e ottenuto il carcere per l’uomo con l’accusa disessuale. I fatti intorno alle 20 quando la tredicenne, la sorella e la madre erano al mare, in una spiaggia libera presso il lungomare Duilio. La bambina che ha addosso ancora sabbia decide di fare un ultimo bagno per pulirsi. Un uomo la vede, si spoglia ed entrain acqua. La tredicenne non si accorge di niente e all’improvviso viene palpeggiata dall’uomo chel’abuso sessuale. Laurla e l’uomo esce dall’acqua e scappa verso la fermata del bus. I passanti lo bloccano e lo fanno arrestare dai poliziotti. Ora ilè stato portato a Regina Coeli.