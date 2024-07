Vita nuova cane pure

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 luglio 2024) Mentre il gossip fruga nel privato a caccia di dettagli sui suoi flirt estivi, Fedez riempie i social di foto in coppia con Silvio, il golden retriever che ha preso da poche settimane. Gli osservatori più feroci l’hanno bollata come una ripicca: ilè identico a Paloma, rimasta a vivere con l’ex moglie Chiara Ferragni e i figli. Silvio non ha ancora un profilo social, a differenza di Roscoe, il bulldog inglese di Lewis Hamilton: il pilota non si separa mai dal suo, che ha un milione di follower e segue una dieta vegana. Tra i «canari vip», brillano David Beckham, che spesso si fa fotografare con l’ultima new entry, Simba, e il calciatore Paulo Dybala, che ha definito «i miei migliori amici» Kaia e Bowen, i suoi due potenti e pelosissimi cani akita.