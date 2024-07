Usa il primo discorso di Kamala Harris da candidata democratica in pectore | Conosco i tipi come Trump | predatori sessuali truffatori imbroglioni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 23 luglio 2024) “che abusavano delle donne,che raggiravano i consumatori,che infrangevano le regole per il proprio tornaconto. Ascoltatemi quando vi dico cheDonald”. Ecco le prime parole della vicepresidente degli Stati Uniti,, dainalle elezioni presidenziali che si terrano il prossimo 5 novembre negli Usa. A meno di 36 ore dalla rinuncia di Joe Biden alla corsa per la rielezione alla Casa bianca, il suolo ha pronunciato ieri sera davanti ai principali collaboratori durante una visita alla sede centrale della sua campagna elettorale a Wilmington, nel Delaware, in cui ha attaccato direttamente l’ex presidente e candidato repubblicanoe ha rivendicato il suo ruolo di portabandiera del partito democratico.