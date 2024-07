Strangola il compagno di cella per futili motivi | andrà a giudizio immediato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Lunedì 22 luglio 2024, la gip Rita Gialoni del Tribunale di Viterbo ha accolto la richiesta diavanzata dal pm Massimiliano Siddi per Krasmir Tsvetkov, accusato di averto ildi, Alessandro Salvaggio, all’interno del carcere Mammagialla di Viterbo. La prima udienza del processo è stata fissata per il 28 ottobre 2024 alla Corte d’Assise di Viterbo. La famiglia di Salvaggio, rappresentata dall’avvocato Giacomo Pillitteri, si costituirà parte civile.Leggi anche: Detenuto uccide ildiin carcere: “Sgozzato con una lametta” L’omicidio è avvenuto il 20 dicembre 2023. Alessandro Salvaggio, 49 anni, è statoto in. Krasmir Tsvetkov, ventenne, ha confessato immediatamente dopo il fatto, chiamando gli agenti della polizia penitenziaria e ammettendo di aver stretto le mani al collo deldi