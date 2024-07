Soulè avanza verso la Roma che chiude per Dahl

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 luglio 2024) Giallorossi al lavoro sul mercato per rinforzare ogni singolo reparto della squadra che dovrà necessariemente rientrare in Champions League da dove manca da cinque anni. Per l’attacco il nome designato è quello di Matias, il cui arrivo pare essere questione di ore, mentre per la difesa è in chiusura l’acquisto del terzino svedese. SOULE’LA: LA SITUAZIONE La dirigenza giallorossa vuole regalare a tutti i costi al proprio tecnico l’esterno argentino, tornato alla Juventus dopo l’ottima stagione al Frosinone. I bianconeri, che lo hanno messo sul mercato per ragioni di bilancio, non sono intenzionati a fare sconti chiedendo almeno trenta milioni per lasciarlo partire. L’offerta capitolina si è spinta fino a 25 milioni più cinque di bonus, prontamente respinta.