Sorpresa Napoli assalto al giovane talento | scatta il piano

(Di martedì 23 luglio 2024) In casasi lavora alla prossima stagione ma anche al futuro. Giovanni Manna ha pronto un colpo abbastanza a. Illavora al presente e anche al futuro. La società ha le idee chiare e Giovanni Manna sta lavorando per pescare giovani talenti in giro per l’Italia e per il panorama internazionale. Il club azzurro è sulle tracce di uno dei giovani più interessanti del panorama italiano, un giocatore che si è messo in mostra nell’ultima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport ilsarebbe sulle tracce di Davide Veroli, classe 2003 di proprietà del Cagliari. Il giocatore è stato in prestito al Catanzaro nell’ultima stagione ed è uno dei profili più interessanti sul panorama italiano. Ricordiamo tra l’altro che Cagliari estanno trattando Gianluca Gaetano con i sardi che vorrebbero riportare ‘a casa’ ildi origini campane.