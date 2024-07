Scompare il freno a mano e l' uomo è defitivamente addomesticato dalla tecnica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2024) Compro una macchina diesel per tornare all’antico e scopro che è scomparso il. Dove caspita è finito? Chiedo al venditore, sorride: è stato sostituito da unpiù moderno, ildi stazionamento elettronico. Al progresso non c’è proprio modo di sfuggire Vantaggi? Il venditore sorride di nuovo: adesso li fanno così. Insomma non li conosce nemmeno lui i vantaggi. Per trovarli devo guardare su internet e sono, sarebbero, due: 1) libera spazio; 2) è comodo. Il vantaggio 1 è risibile: eliminando la leva delsi liberano pochi centimetri cubi. Il vantaggio 2 è inquietante: a chi mai un pulsante risulterà più comodo di una leva? A un ibrido-mollusco? Ovviamente ci sono degli svantaggi, il primo è la manutenzione maggiore: per settare ilc’è bisogno di taratura elettronica, dunque di personale iperspecializzato.