San Bartolomeo in Galdo si stringe al dolore della famiglia di Antonio | proclamato il lutto cittadino

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn sentimento die di partecipazione. La comunità di Saninsiintorno alladi, il 24enne che ha perso la vita in Spagna, a Barcellona, il 12 di luglio. Il sindaco Agostinelli, infatti, hailper il 25 di luglio, la comunità si fermerà per l’intero arco di tempo nel quale si terranno i funerali del ragazzo, in segno di rispetto e sentita partecipazione al cordoglio. I funerali solenni avranno luogo giovedi 25 luglio 2024, alle ore 16.00, nella Chiesa Madre di Sanin. La Camera Ardente sarà allestita nella Chiesa del Carmine, rispettando i seguenti orari: mercoledi 24 dalle ore 19.00 alle ore 23.00 – giovedi 25: dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Alle ore 15.15 il corteo funebre muoverà verso la Chiesa Madre.