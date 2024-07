Rissa a bordo di un aereo Ryanair tra una hostess e una passeggera | interviene la Polizia per sedare la lite Ritardo di oltre sette ore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Doveva essere l’inizio di un weekend sereno lontano dal lavoro e c’è anche chi festeggiava il primo giorno di vacanza, ma per i passeggeri del voloCatania – Pisa venerdì scorso 19 luglio si è trasformato in un incubo vero e proprio. E non solo per il blackout dei sistemi informatici che ha colpito tutto il mondo. Come riporta il quotidiano La Sicilia, infatti si è verificata pure una. Unaha litigato in maniera feroce con una, fino a quando laè entrata nell’perla. “Il volo era previsto per le 12:45 – riporta il quotidiano, citando Teresa Monaca -. () Con annunci vari, però, il comandante ci ha detto che l’orario di partenza sarebbe stato per le 18:15. Ai passeggeri sembrava quasi di essere stati graziati quando, alle 17:45, hanno visto il velivolo in movimento.