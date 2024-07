Riflessioni sulla transizione | un viaggio verso la consapevolezza

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

Venerdì 26 luglio, dalle 18:30 alle 20:00, presso la sala Gagliardi di Palazzo Trigona in via Cavour a Noto, si terrà il talk: unla, un evento del Val di Noto Summer Pride 2024 per approfondire la realtà dellae dell'identità di genere dagli anni '90 ai giorni nostri. Interverranno: ? Giulia Borghese, sommelier e organizzatrice di eventi ? Pamela Capodieci, infermiera ? Ambra di Mauro, insegnante ? Giovanna Vivinetto, poetessa e scrittrice ? Monica Giampiccolo, vicepresidente Agedo Ragusa ? Christian Cristalli, responsabile per le politiche trans di Arcigay nazionale Moderatore dell'incontro sarà Luca Formisano, coach e consulente professionale. Evento patrocinato dal Comune di Noto