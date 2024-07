Raid sessuale nel tunnel Aggredisce una passante | fermato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) e Nicola Palma Ilalle spalle, in uno dei sottopassi tra la Centrale e Greco. La donna aggredita alle spalle in pieno giorno e palpeggiata al seno. Le urla e la chiamata al 112. L’intervento immediato deie il fermo del molestatore per violenza. Frame dalla sequenza andata in scena nella mattinata di sabato in via Spoleto, all’interno delche collega largo San Valentino a via Ferranti Aporti. Una trentaduenne di origine serba, residente in zona San Siro, viene bloccata all’improvviso da uno sconosciuto, che si avventa su di lei e le mette le mani addosso. Lei riesce a divincolarsi dalla presa e a mettere in fuga l’uomo.