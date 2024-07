Problemi igienico-sanitari sanzioni per due ristoranti e un bar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) La Spezia, 23 luglio 2024 – Quasi 200 persone identificate,amministrative ad alcuni locali per mancanzee. Questo il resoconto dei mirati servizi straordinari interforze di controllo del territorio dei giorni scorsi in città per contrastare i reati contro la persona, il patrimonio ed il degrado urbano, integrati dal controllo di esercizi pubblici e di eventuali avventori presenti all’interno ed all’esterno. Le attività, che hanno interessato principalmente il Quartiere Umbertino e le vie del centro storico, hanno visto il coinvolgimento del personale della polizia della Spezia, con il rinforzo del Reparto prevenzione crimine Liguria, della guardia di finanza e della polizia locale.