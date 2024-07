Parigi 2024 sospiro di sollievo per Sinner | partenza fissata il 25 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Jannikpartirà giovedì 25verso la Francia, in vista delle Olimpiadi di. Gli appassionati di tennis e l’intero staff dell’altoatesino possono tirare un vero e propriodi: dopo qualche linea di febbre e il rinvio dellaverso la capitale transalpina, in ottica Giochi si era creata un po’ di tensione attorno al numero uno del mondo. Nessuna paura, però, come riporta l’Ansa; Jannik prenderà l’aereo versodopo aver effettuato un test per individuare il Coronavirus, risultato negativo. In queste ore,sta seguendo accuratamente le indicazioni dei medici che lo seguono, così da presentarsi alle Olimpiadi nella miglior forma possibile. Nella stessa data dell’arrivo del numero uno Atp in Francia, verranno sorteggiati i tabelloni olimpci di tennis, dunque sarà una giornata intensa per l’atleta nato a San Candido.