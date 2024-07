Orti a secco pensionati in rivolta | L’amministrazione non ci aiuta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024), esplode la protesta tra gli anziani che stanno vedendo zucchine e pomodori seccarsi nei terreni concessi dal Comune in via Empoli e in via Piemonte. "Abbiamo segnalato la situazione agli uffici in municipio due settimane fa – premette Angelo Frisoni, referente del comitato deglicoltori –. Ma non è stato affrontato il problema". Non è la prima volta che il gruppo di anziani che coltiva i 111apre un confronto con l’attuale dirigente dei Servizi sociali in municipio. Era già accaduto in autunno quando glirimasero aperché non si trovava chi sistemasse la pompa per aspirare l’acqua dai pozzi per innaffiare gli. "Avevamo anche chiesto un anno fa un tagliaerba per sostituire quello rotto. Non ci è mai stato dato. Me lo devo portare da casa". Quello che sta facendo più arrabbiare è vedere glitanto curati, seccarsi per effetto della siccità.