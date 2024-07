Omicidio Pierina Paganelli | nuovo colpo di scena choc su Valeria la moglie di Louis Dassiva

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Una telecamera di sorveglianza in una farmacia vicina al civico 31 di via del Ciclamino, a Rimini, il condominio in cui è stata uccisa, la sera del 3 ottobre del 2023 ha permesso agli inquirenti di indagare già nel 2023 e arrestare lo scorso 16 luglioDassilva, il vicino della vittima, in carcere in custodia cautelare con l’accusa di. Ci sono due fotogrammi: il primo immortala l’uomo alle 19.26 mentre cammina nei pressi della farmacia. Il tutto a tre ore al delitto, ma per la Squadra mobile il reperto è fondamentale perché Dassilva raccontò al pm Daniele Paci di essere rientrato alle 19 e di non essere più uscito di casa dopo quell’ora per tutto il resto della giornata, fino al mattino successivo.