No ai nomi femminili? Il Carroccio ritira il ddl

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo le polemiche degli ultimi giorni, la Legail ddl sui. Il testo, proposto dal senatore Manfredi Potenti (foto), prevedeva il divieto dell’uso del genere femminile per i titoli e gli incarichi di vertice e prometteva sanzioni per i contravventori fino a 5.000 euro. "Usare idi professione è esattamente quello che la lingua italiana prevede – commenta la linguista Vero Gheno –, se finora alcuni di questi non sono stati usati è perché non c’erano donne a cui riferirli e quindi si è imposta una tradizione maschile". La Lega, che ne ha chiesto il ritiro immediato, precisa che il ddl Potenti è stata un’iniziativa del tutto personale e che non rispecchia in alcun modo la linea politica del partito.