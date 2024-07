Nel quartiere Ortica apre Mamì la libreria indipendente dove lettura e birra vanno a braccetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 luglio 2024 – Di questi tempi l’apertura di una nuovanon è una notizia che si legge spesso sui giornali,è più frequente leggere di chiusure o di traslochi. Eppure, in zona, a due passi da Città Studi è “libri e” a tenere alto l’onore dele dell’intera città di Milano, che seppur a fatica, riesce a tenere alta l’attenzione per i libri. In via Calzecchi 2, all’angolo con via Amadeo, ha da poco apertoLibri eche propone nuove uscite, libri di nicchia, presentazioni, eventi oltre, ovviamente birre artigianali. Tutta l’idea è una celebrazione a Milano: dalla scelta delal nome che evoca la Milano popolare raccontata da Giorgio Strehler e Dario Fo, tra gli altri, nelle Canzoni della Mala.