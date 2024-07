Napoli Scampia | minaccia la ex Bloccato e arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 23 luglio 2024): L’indagato avrebbe seguito eto la donna con una mazza da baseball. Non era la prima volta. Il 21 luglio mattina, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, erano impagnati in un servizio di controllo del territorio. A seguito di una segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti presso un’abitazione nel quartierela voce alla radio parlava di una donnata dall’ex compagno. Una donna ha avviciniato gli operatori appena giunti sul posto. era in evidente stato di agitazione e ha riferito la condotta dell’ex compagno. L’uomo l’avrebbe seguita eta con una mazza da baseball, come già avvenuto in precedenti occasioni I poliziotti, pertanto, hanno subito intercettato l’uomo, trovandolo in possesso della mazza da baseball.