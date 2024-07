Mazzotti e Bertozzi conquistano la sesta tappa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Biancae Nicolladel Bper Beach Volley Italia Tour. La gioia in questa occasione è doppia perchè il successo è arrivato per le due atlete della Beach Volley University a casa loro, nella spiaggia dove si allenano e hanno il quartiere generale, la Beach Arena di piazza Andrea Costa sotto il grattacielo di Cesenatico. Ancora una volta il torneo ha riservato un grande fine settimana di schiacciate e tanta adrenalina, in cui non c’è stata storia e hanno comandato dall’inizio alla fine. Nelle gare clou hanno sconfitto in semifinale Cesarin-Radicioni per 2-0 e poi in finale Laura Toccaceli e Ilaria Ottaviani per 2-0 (21-11, 21-12). Terzo posto per le stesse Cesarin-Radicioni, vincitrici su Foresti e Tagliapietra per 2-1 (24-22, 13-21, 15-13).